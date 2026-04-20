Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гребцы из Ростовской области завоевали восемь медалей на открытии сезона

Сборная Ростовской области успешно выступила на «Донской регате».

Источник: Комсомольская правда

Гребцы из Ростовской области успешно выступили на «Донской регате», которая открывает соревновательный сезон 2026 года. Об итогах состязаний рассказали донские власти.

Регата проводилась на гребном канале «Дон» в Ростове с 16 по 20 апреля. За награды боролись более 250 спортсменов из 16-ти территорий страны. Участвовали мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет. Соревновались в одиночке, одиночке легкого веса, двойке парной, двойке без рулевого и четверке без рулевого.

Сборная Ростовской области собрала одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.

— Гребля — один из базовых и любимых видов спорта на Дону, которым занимаются более 1,4 тысячи человек в десяти спортивных учреждениях. Мы гордимся успехами наших спортсменов, — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Напомним, в 2026 году Ростовская область примет шесть федеральных соревнований по гребному спорту, включая финал Спартакиады учащихся России, чемпионат и первенство страны среди молодежи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.