Гребцы из Ростовской области завоевали восемь медалей на открытии сезона

Гребцы из Ростовской области успешно выступили на «Донской регате», которая открывает соревновательный сезон 2026 года. Об итогах состязаний рассказали донские власти.
Регата проводилась на гребном канале «Дон» в Ростове с 16 по 20 апреля. За награды боролись более 250 спортсменов из 16-ти территорий страны. Участвовали мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет. Соревновались в одиночке, одиночке легкого веса, двойке парной, двойке без рулевого и четверке без рулевого.
Сборная Ростовской области собрала одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.
— Гребля — один из базовых и любимых видов спорта на Дону, которым занимаются более 1,4 тысячи человек в десяти спортивных учреждениях. Мы гордимся успехами наших спортсменов, — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Напомним, в 2026 году Ростовская область примет шесть федеральных соревнований по гребному спорту, включая финал Спартакиады учащихся России, чемпионат и первенство страны среди молодежи.
