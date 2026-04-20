Умер Сергей Стадлер, музыкант и народный артист России

Ушел из жизни народный артист России Сергей Стадлер. Ему было 63 года. О его смерти сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Скоропостижно ушёл из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижёр, педагог, художественный руководитель “Петербург-концерта”, — сообщил Беглов.
Он также добавил, что Стадлер занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра Санкт Петербурга.
Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.
По данным «КП-Петербург», дирижёр скончался на борту самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Стамбул. Он произвел экстренную посадку в Бухаресте, однако медики не смогли реанимировать артиста. Через месяц Стадлеру могло бы исполниться 64 года.
