Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Сергей Стадлер, музыкант и народный артист России

Сергей Стадлер умер на 64-м году жизни.

Ушел из жизни народный артист России Сергей Стадлер. Ему было 63 года. О его смерти сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Скоропостижно ушёл из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижёр, педагог, художественный руководитель “Петербург-концерта”, — сообщил Беглов.

Он также добавил, что Стадлер занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра Санкт Петербурга.

Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

По данным «КП-Петербург», дирижёр скончался на борту самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Стамбул. Он произвел экстренную посадку в Бухаресте, однако медики не смогли реанимировать артиста. Через месяц Стадлеру могло бы исполниться 64 года.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, скончался один из самых знаменитых двойников Аллы Пугачевой — Алексей Золотов. Ему было 57 лет.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше