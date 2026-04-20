Посол РФ в Германии: Немецкая общественность приглашает россиян на акции 7−9 мая

Немецкая общественность активно приглашает Россию принять участие в мемориальных мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые состоятся 7, 8 и 9 мая в различных регионах Германии. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, программа памятных акций в этом году не уступает предыдущим и даже расширилась благодаря инициативам немецких общественных объединений.
— Немецкая общественность активно приглашает нас на эти мероприятия, которые они проводят 7, 8 и 9 мая в самых разных уголках Германии, — сказал дипломат журналистам.
Нечаев добавил, что российская сторона намерена принимать поступающие приглашения в меру своих возможностей, и подчеркнул, что историко-мемориальная работа остается одним из ключевых приоритетов российских дипломатических миссий.
— Мы очень рады, что наши соотечественники принимают активное участие в мемориальных мероприятиях и выступают с самыми разными инициативами. Спасибо им за это. В том числе они присматривают за советскими воинскими захоронениями, которых здесь, как вы знаете, более четырех тысяч, — поделился он.
Нечаев также уточнил, что контакты с немецкими общественными объединениями, занимающимися сохранением исторической памяти, продолжаются. Несмотря на призывы пересмотреть философию советских воинских памятников и захоронений, в стране есть немало людей «твердой воли и твердой памяти», готовых вместе с Москвой противостоять фальсификациям и необъективному изложению истории.
Нечаев напомнил, что у российской стороны в Германии много друзей, с которыми у России были годы плодотворного сотрудничества еще со времен Советского Союза. По его словам, эти люди испытывают глубокую симпатию и благодарность к России за освобождение от нацизма, объединение Германии и уникальное двустороннее сотрудничество во всех областях, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных государств. Однако сформированного списка, по его словам, пока нет. В начале апреля он сообщал, что Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. Песков отметил, что процесс протекает в штатном режиме.