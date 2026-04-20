Парки и скверы Петербурга открыли после весенней просушки раньше срока

В комитете рассказали, что обычно парки закрываются на просушку до конца апреля, однако в этом году ограничения сняли уже сегодня. Это стало возможным благодаря благоприятной погоде: весь апрель в городе было солнечно и сухо. Садовники оперативно выполнили все необходимые работы и подготовили зеленые зоны к приему посетителей. Несмотря на раннее открытие, работы по благоустройству еще продолжаются.