Дирижер Сергей Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул

Согласно данным на сайте «Петербург-концерта», в творческом портфолио народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлера — гастроли более чем в 90 странах мира и более 70 записанных дисков. Голос скрипки в исполнении «русского Паганини» (так назвал Стадлера академик Д. С. Лихачев) можно было услышать в лучших академических залах Санкт-Петербурга и Москвы. Отдельного внимания заслуживают авторские проекты маэстро, воплощенные совместно с Государственным Эрмитажем: уникальные по продолжительности и внутренней драматургии масштабные программы для симфонического оркестра и знаменитые оперные спектакли.