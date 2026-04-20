Чинцов: мы начинаем новую традицию — отмечать самых талантливых спортсменов нашего города

20 апреля в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева.
Перед началом заседания состоялась торжественная церемония вручения Благодарности председателя городской Думы Нижнего Новгорода за высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни и успешное выступление на международных соревнованиях в 2025 году.
«Спорт — важная составляющая патриотического воспитания: он закаляет характер, учит дисциплине и целеустремленности, а победы на международной арене повышают престиж страны и дают нам еще один повод гордиться своей Родиной. Мы начинаем новую традицию: отмечать самых талантливых спортсменов нашего города. У этих ребят уже целая коллекция наград, но пусть благодарность от городской Думы займет в ней особое место. Это не просто грамота — это знак уважения к их успехам и мощный стимул стремиться к новым, большим победам. Нижний Новгород гордится своими спортсменами!» — сказал спикер Думы Евгений Чинцов.
Награды удостоены 19 воспитанников девяти спортивных учреждений города: МБОУ ДО КСШОР № 1, МБОУ ДО СШ № 9, МБОУ ДО СШ «Чайка», МАОУ ДО СШ «Радий», МАОУ ДО СШ «Мещера», МБОУ ДО СШ № 3 по шахматам, МАОУ ДО «Спортивная школа “Сормово” им. Ю. П. Круглова», МБОУ ДО СШОР № 13 по настольному теннису и МБОУ ДО КСШ «Надежда». Ребята отличились в десяти спортивных дисциплинах: легкая атлетика, шахматы, кикбоксинг, муайтай, пауэрлифтинг, конькобежный спорт, настольный теннис, киокушин, ушу и всестилевое каратэ.
«Общественное признание заслуг для любого человека не менее важно, чем профессиональное. Это не только приятный момент, минута славы на своеобразном пьедестале почета города, но и большой стимул к дальнейшему развитию. Желаю всем удостоенным награды новых спортивных и жизненных побед!» — прокомментировал событие Владимир Поддымников-Гордеев.