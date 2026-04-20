Ветхое жилье в Италии продают за один евро, чтобы остановить отток населения

Объединение десяти итальянских муниципалитетов вблизи провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за один евро, чтобы вернуть жизнь в горные районы страны и остановить отток населения. Об этом сообщило местное издание Leggo.
Союз горных общин «Пасубио Пикколе Доломити» объявил план реконструкции в рамках программы Pnrr Green Communities. Несмотря на то что срок подачи заявок истек 16 апреля, показатели подтверждают огромный интерес к инициативе.
В частности, в офисы союза поступили 78 официальных предложений о покупке, из них девять — из-за границы и пять — от иностранных граждан, которые живут на территории Италии. Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания.
Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая, передает издание.
