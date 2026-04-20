Газманов предупредил волгоградцев о переносе концерта на меньшую площадку

Мероприятие знаменитого певца 26 апреля пройдет по графику, но в другом месте.

О переносе концерта на другую площадку в областном центре волгоградцев предупредил российский певец Олег Газманов.

Согласно заявлению артиста, которое он разместил в своем паблике, 26 апреля он выступит перед поклонниками в 19:00 в Доме Офицеров на проспекте имени В. И. Ленина. По данным организаторов перенос мероприятия из «ВолгоградЭкспо» связан с техническими причинами.

«Все ранее купленные билеты по-прежнему действительны, менять их не нужно. Если ещё не успели приобрести билет — это можно сделать на официальном сайте», — подчеркнул певец.

Между тем, после переноса мероприятия на меньшую площадку билеты на программу «Я по жизни загулял» даже немного подешевели для волгоградцев.

Ранее из-за технических причин перенести концерты в Волгограде пришлось Сергею Лазареву, а группа «Кипелов» и вовсе отменила свои мероприятия.