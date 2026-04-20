Руины Знаменска оживают: субботник в заброшенной больнице Алленберг собрал сотни добровольцев

В Знаменске весна вступила в свои права, и вместе с ней пришли перемены. Корреспондент «МК в Калининграде» отправилась на субботник в Алленберг — заброшенный комплекс бывшей немецкой психиатрической больницы, который долгие годы ждал своего часа.
Новый владелец Айдар Мифтахов специально прилетел из Казани, чтобы лично участвовать в преображении этого места. Там, где еще недавно царили запустение и горы мусора, теперь кипела жизнь. Десятки людей с граблями, улыбками и горящими глазами расчищали берег реки. Свои шатры развернули ремесленники со всей области — мастера янтарных украшений, керамики, авторских свечей и вязаных игрушек. Атмосфера больше напоминала добрососедскую ярмарку, чем обычный субботник. И особенно трогательно, что помочь Алленбергу приехали волонтеры не только из Калининграда, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани.
Один из самых узнаваемых лиц волонтерского движения, представитель «Хранителей руин» Василий Плитин, вспоминает, что первый субботник здесь прошел еще в 2021 году и собрал рекордные 290 человек. Теперь у Алленберга появился хозяин, который смотрит не на руины, а в будущее.