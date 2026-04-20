Руины Знаменска оживают: субботник в заброшенной больнице Алленберг собрал сотни добровольцев

Новый владелец Айдар Мифтахов специально прилетел из Казани, чтобы лично участвовать в преображении этого места. Там, где еще недавно царили запустение и горы мусора, теперь кипела жизнь. Десятки людей с граблями, улыбками и горящими глазами расчищали берег реки. Свои шатры развернули ремесленники со всей области — мастера янтарных украшений, керамики, авторских свечей и вязаных игрушек. Атмосфера больше напоминала добрососедскую ярмарку, чем обычный субботник. И особенно трогательно, что помочь Алленбергу приехали волонтеры не только из Калининграда, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани.