Шахматист РФ Шогджиев в 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей

Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей до 18 лет, сообщает Федерация шахмат РФ.
«Роман Шогджиев стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет, набрал девять очков», — сказано в публикации.
Первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходило в Сербии. Представители России выиграли 15 медалей — семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. При этом в группе мальчиков до 8 лет все три первых места заняли россияне.
Ранее сообщалось, что Роман Шогджиев получил звание международного мастера.
