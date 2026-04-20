Шахматист РФ Шогджиев в 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей

Первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходило в Сербии. Представители России выиграли 15 медалей — семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. При этом в группе мальчиков до 8 лет все три первых места заняли россияне.