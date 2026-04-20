«Хотел сбить медный ободок». Под Оршей мужчина пострадал от взрыва снаряда времен войны, по которому ударил молотком

Житель Орши пострадал от взрыва снаряда времен войны — ударил по нему молотком.

Источник: Комсомольская правда

Под Оршей мужчина пострадал от взрыва снаряда времен войны, по которому ударил молотком. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Все произошло в поле, где днем 19 апреля 38-летний житель Орши со знакомой искал снаряды времен Великой Отечественной войны.

«Обнаружив боеприпас, мужчина ударил по нему молотком, чтобы сбить медный ободок, чем вызвал детонацию», — поделились подробностями в СК.

Следователи говорят, что взрыв причинил мужчине телесные повреждения. Медики отвезли оршанца в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что на месте происшествия работали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, была зафиксирована следовая картина. Проверку и установление обстоятельств случившегося ведет Оршанский межрайонный отдел СК.

