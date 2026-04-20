«Хотел сбить медный ободок». Под Оршей мужчина пострадал от взрыва снаряда времен войны, по которому ударил молотком

Под Оршей мужчина пострадал от взрыва снаряда времен войны, по которому ударил молотком. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
Все произошло в поле, где днем 19 апреля 38-летний житель Орши со знакомой искал снаряды времен Великой Отечественной войны.
«Обнаружив боеприпас, мужчина ударил по нему молотком, чтобы сбить медный ободок, чем вызвал детонацию», — поделились подробностями в СК.
Следователи говорят, что взрыв причинил мужчине телесные повреждения. Медики отвезли оршанца в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что на месте происшествия работали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, была зафиксирована следовая картина. Проверку и установление обстоятельств случившегося ведет Оршанский межрайонный отдел СК.
А здесь мы рассказывали о хронологии последнего полета рухнувшего под Минском мотодельтаплана, при крушении которого погибли пассажирка и пилот — музыкант белорусской группы «Цвет Алоэ».