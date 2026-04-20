Школьники из России завоевали 15 медалей на первенстве мира по шахматам в Сербии

Российские школьники завоевали 15 медалей на первенстве мира по блицу среди шахматистов до 18 лет на соревнованиях в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
«Завершилось первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Российские спортсмены завоевали 15 медалей», — говорится в заявлении.
Всего российским школьникам удалось завоевать семь золотых медалей, три серебряных и пять бронзовых. Чемпионом мира среди юношей до 18 лет стал 11-летний Роман Шогджиев.
Также золотые медали Первенства мира по шахматам в составе российской сборной завоевал второклассник из Оренбургской области Петр Макеев. Отличился и 8-летний Клим Дахно из Костромы, который стал вице-чемпионом мира, одержав победу в командном турнире в составе сборной России.