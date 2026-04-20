Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из России завоевали 15 медалей на первенстве мира по шахматам в Сербии

Российские школьники завоевали семь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на первенстве мира по блицу среди юных шахматистов.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники завоевали 15 медалей на первенстве мира по блицу среди шахматистов до 18 лет на соревнованиях в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

«Завершилось первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Российские спортсмены завоевали 15 медалей», — говорится в заявлении.

Всего российским школьникам удалось завоевать семь золотых медалей, три серебряных и пять бронзовых. Чемпионом мира среди юношей до 18 лет стал 11-летний Роман Шогджиев.

Также золотые медали Первенства мира по шахматам в составе российской сборной завоевал второклассник из Оренбургской области Петр Макеев. Отличился и 8-летний Клим Дахно из Костромы, который стал вице-чемпионом мира, одержав победу в командном турнире в составе сборной России.

