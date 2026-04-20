Скрипач и дирижер Сергей Стадлер умер в самолете, летевшем из Петербурга в Стамбул

Сергей Валентинович Стадлер родился 20 мая 1962 года в Ленинграде в музыкальной семье. Игре на рояле его обучала мать — пианистка и концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории Маргарита Панкова. Первые уроки скрипки будущий музыкант получил под руководством отца — альтиста оркестра Санкт-Петербургской филармонии Валентина Стадлера.
Он окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем и саму консерваторию экстерном за три с половиной года — из-за интенсивного концертного графика. Позже обучался в аспирантуре Московской консерватории, после чего начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Среди его наставников были Борис Сергеев, Михаил Вайман, Леонид Коган, Виктор Третьяков, а также Давид Ойстрах.
Сергей Стадлер являлся народным артистом России, главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.