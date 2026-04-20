«У них девочку убили»: мать удерживаемой в Мексике россиянки рассказала о новой истории

Мать удерживаемой в Мексике девочки рассказала об убитом ребенке в прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

Марина Романова, мать удерживаемой в стране 17-летней россиянки Кристиной Романовой, рассказала, что родители другого ребенка подали иск в суд из-за того, что их дочь убили прямо в здании прокуратуры. Об этом она заявила РЕН ТВ.

«У них случилось ЧП еще хуже моего… А у них девочку убили. Такой же обман по телефону был. Родители обвиняют в произошедшем прокуратуру», — сказала Романова.

Ранее МИД России вызвал посла Мексики с целью выслушивания объяснений по поводу незаконного удержания 17-летней россиянки Романовой. При этом посольство РФ в Мексике сообщало, что Мехико не желает возвращать девушку на родину. Власти страны по-прежнему игнорируют все требования Москвы о подростке.

В свою очередь мать Кристины рассказала KP.RU о похищении ребенка.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше