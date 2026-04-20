Путин утвердил эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров

Эксперимент по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для определенных импортеров продлится до 30 июня 2027 года. Соответствующий указ в понедельник, 20 апреля, подписал президент России Владимир Путин.

— Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории РФ эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в РФ, — говорится в документе, прикрепленном на портале официального опубликования правовых актов.

Отсрочка будет действовать до трех месяцев с момента выпуска товаров, при этом проценты за ее предоставление не будут взиматься. В эксперименте участвуют компании, которые включены в реестр уполномоченных экономических операторов или в список системообразующих организаций российской экономики, для которых было принято решение о предоставлении данной отсрочки.

На прошлой неделе Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает предпринимателей, работающих на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН), от уплаты НДС до конца 2026 года.