Кому грозит облысеть и как предотвратить выпадение волос, рассказала врач

Чтобы предотвратить облысение, нужно бережно относиться к волосам: избегать агрессивных процедур и отказаться от тугих причесок, советует медик. Также рекомендуется защищать кожу головы от солнца и отказаться от курения. Кроме того, прежде чем начать принимать медпрепараты, следует посоветоваться с врачом и выяснить, как они будут влиять на состояние волос.