Кому грозит облысеть и как предотвратить выпадение волос, рассказала врач

Причин может быть несколько: наследственность, гормональные изменения и заболевания, влияние лекарств и добавок, а также стресс и вредные привычки.

Обычно, когда речь идет об алопеции — выпадении волос, предполагается, что в зоне риска — мужчины. Однако эта напасть грозит и женщинам, предупреждает врач и блогер Елена Парецкая.

Волосы человек теряет всю жизнь — до сотни в день это не страшно, но когда их выпадение становится более активным, грозит облысение.

Причин может быть несколько: наследственность, гормональные изменения и заболевания, влияние лекарств и добавок, а также стресс и вредные привычки. В их числе — горячие укладки и химическая завивка.

Чтобы предотвратить облысение, нужно бережно относиться к волосам: избегать агрессивных процедур и отказаться от тугих причесок, советует медик. Также рекомендуется защищать кожу головы от солнца и отказаться от курения. Кроме того, прежде чем начать принимать медпрепараты, следует посоветоваться с врачом и выяснить, как они будут влиять на состояние волос.

При усиленном выпадении следует обращаться к трихологу.

