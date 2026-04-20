Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назвавших Стармера лжецом депутатов выгнали с заседания палаты общин

Двух депутатов, обвинивших Стармера во лжи из-за скандала с Эпштейном, выгнали с заседания палаты общин.

Источник: Комсомольская правда

Двух депутатов, обвинивших премьер-министра Великобритании Кира Стармера во лжи из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, выгнали с заседания палаты общин.

Глава правительства во время встречи с парламентариями настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона. Он был связан с американским финансистом. Ранее он не прошел внутреннюю проверку безопасности МИД королевства. Мандельсона подозревают в передаче конфиденциальных данных британских властей Эпштейну.

Депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон в ответ на это назвал Стармера лжецом. В свою очередь спикер палаты общин Линдси Хойл потребовал опровергнуть эти слова, на что получил отказ. Сразу после этого парламентарий покинул помещение.

Андерсон заявил, что ему не верит ни общественность, ни депутаты, а только доверчивые сторонники.

Ранее KP.RU писал, что Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса. Его сняли с поста после публикации деталей относительно назначения Мандельсона послом в США, который дружил с Эпштейном.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше