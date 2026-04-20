Назвавших Стармера лжецом депутатов выгнали с заседания палаты общин

Глава правительства во время встречи с парламентариями настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона. Он был связан с американским финансистом. Ранее он не прошел внутреннюю проверку безопасности МИД королевства. Мандельсона подозревают в передаче конфиденциальных данных британских властей Эпштейну.