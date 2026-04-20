Назвавших Стармера лжецом депутатов выгнали с заседания палаты общин

Двух депутатов, обвинивших премьер-министра Великобритании Кира Стармера во лжи из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, выгнали с заседания палаты общин.
Глава правительства во время встречи с парламентариями настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона. Он был связан с американским финансистом. Ранее он не прошел внутреннюю проверку безопасности МИД королевства. Мандельсона подозревают в передаче конфиденциальных данных британских властей Эпштейну.
Депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон в ответ на это назвал Стармера лжецом. В свою очередь спикер палаты общин Линдси Хойл потребовал опровергнуть эти слова, на что получил отказ. Сразу после этого парламентарий покинул помещение.
Андерсон заявил, что ему не верит ни общественность, ни депутаты, а только доверчивые сторонники.
Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса. Его сняли с поста после публикации деталей относительно назначения Мандельсона послом в США, который дружил с Эпштейном.