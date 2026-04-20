Национальный союз автомобилистов предупредил о возможном подорожании ОСАГО

В ближайшем будущем стоимость обязательного страхования автомобилей может вырасти. Об этом предупредил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Эксперт считает, что ожидаемое повышение будет значительным и связано оно с обсуждением законопроекта, который предполагает увеличение лимита выплат. В рамках ОСАГО суммы выплат могут возрасти с 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.
— Я могу предположить, что взносы для автовладельцев скакнут на 30 процентов, — пояснил эксперт, добавив, что это может вызвать недовольство среди граждан.
Ян Хайцеэр также отметил, что было бы правильно, если бы для автомобилистов ничего не изменилось и цены на полисы не возросли, так как у страховщиков «достаточно запаса доходности для компенсации». Он добавил, что увеличение страховых выплат не произойдет мгновенно: автовладельцы ощутят его последствия лишь к осени текущего года.
— Я за поднятие выплат, однозначно, но не за счет наших кошельков, — приводит слова эксперта «Абзац».
В тот же день стало известно, что правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей. Инициативу разработал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.