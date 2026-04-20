Биолог Наполов рассказал, можно ли есть китайскую клубнику

Чрезмерно увлекаться китайской клубникой не стоит из-за промышленного способа выращивания и возможной обработки антибиотиками. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
По словам эксперта, клубника из Китая допущена к продаже и не содержит превышения вредных веществ, однако концентрации на грани предельно допустимых вполне возможны. Наполов отметил, что ягода везется издалека и с большой долей вероятности обработана консервантами, химическими веществами или излучением для сохранения свежести.
Биолог не исключил и обработку антибиотиками, поэтому порекомендовал лишь баловать себя такой клубникой.
Ранее врач Елена Грек раскрыла, безопасно ли есть раннюю клубнику.