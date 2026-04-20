Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса стратегическим проигрышем

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 апреля, заявил, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для страны.
— Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш. Стратегически для вооруженных сил это проигрыш, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на территории Донбасса уже построили фортификационные сооружения и защитные линии и при попытке выхода с этих территорий Украина станет слабее, передает РБК.
17 апреля журналист Кристофер Миллер со ссылкой на военную разведку Украины заявил, что российские войска якобы перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября текущего года примерно с 680 тысячами военнослужащих.
3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса и сделать это надо было «еще вчера». Он подчеркнул, что вывод украинской армии из региона необходим для остановки горячей фазы спецоперации.