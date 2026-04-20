В СК России открыли экспозицию, посвященную Нюрнбергскому процессу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин принял участие в открытии экспозиции, посвященной Нюрнбергскому процессу и проекту «Без срока давности».

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете России открыли экспозицию, посвященную Нюрнбергскому процессу и просветительскому проекту «Без срока давности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, а также к 81-й годовщине Победы», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие глава СК России Александр Бастрыкин и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Среди экспонатов представлены материалы работы сотрудников СК России по сбору и обнародованию архивных данных о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированных территориях СССР.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в канун Дня памяти жертв геноцида советского народа. Дипломат заявила, что настало время защищать эту память и требовать справедливости.

