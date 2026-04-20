Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК снова взял на контроль дело о нарушении прав семей в Волгодонске

Глава СК России потребовал ускорить следствие по обращению многодетных семей Волгодонска.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование по делу о нарушении прав многодетных семей в Волгодонске. Об этом сообщили в информационном центре федерального СК.

— Дело расследуется с апреля прошлого года. Председатель СК РФ поручил доложить о причинах волокиты, потребовал ускорить расследование, представить доклад о результатах следствия и мерах, принятых по восстановлению нарушенных прав многодетных семей, — говорится в публикации ведомства.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Александр Бастрыкин вновь взял ситуацию на контроль после обращений в соцсетях. Люди заявили о несогласии с ходом следствия. Предварительно, более 6 лет назад получателям льготной категории предоставили участки для строительства. При этом землю передали без инфраструктуры: не подвели газ, электричество и воду, не обустроили подъездные дороги.

Семьям предложили подключить дома за свой счет. В 2021 году суд постановил подключить участки, но эти работы так и не провели. Семьи обращались в разные инстанции, но ничего не добились. В итоге в ситуации начали разбираться следователи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.