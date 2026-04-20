Ушел из жизни известный музыкант Сергей Стадлер

Пришло известие о внезапной кончине Сергея Валентиновича Стадлера — музыканта с мировым именем, народного артиста России, виртуозного скрипача и блестящего дирижера. Соболезнования в связи с невосполнимой утратой уже выразил губернатор города Александр Беглов, чьи слова распространила пресс-служба администрации Северной столицы.
Сергей Стадлер занимал ключевые позиции в культурной иерархии Петербурга: он был художественным руководителем известного учреждения «Петербург-концерт», а также бессменным главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Под его управлением оркестр достиг высочайшего уровня исполнительского мастерства, а сам маэстро стал символом петербургской академической школы, сочетая в себе лучшие традиции отечественной и мировой музыкальной культуры.
Коренной петербуржец, Стадлер с юных лет посвятил жизнь музыке, получив блестящее образование в легендарной Санкт-Петербургской консерватории. Его творческая биография была отмечена масштабными мировыми гастролями — он выступал на сценах самых престижных концертных залов планеты, где его игра неизменно вызывала восторг критиков и благодарность публики. Репертуар маэстро был огромен: от изысканных камерных сонат до монументальных симфонических полотен. Он реализовал крупные симфонические проекты, многие из которых стали вехами в истории российского исполнительского искусства.
Помимо исполнительской деятельности, Сергей Стадлер проявил себя как талантливый педагог, воспитавший не одно поколение молодых музыкантов, которые сегодня продолжают его дело на лучших сценах страны и мира.
Губернатор Александр Беглов в своем обращении особо подчеркнул, что Сергея Стадлера воспитал именно Санкт-Петербург, и теперь город навсегда сохранит благодарную память о своем выдающемся сыне. По словам Беглова, ушедший из жизни артист внес огромный вклад в культурную жизнь не только Северной столицы и России, но и многих зарубежных государств, где его помнят и любят.
Коллеги музыканта отмечают, что смерть наступила скоропостижно. Соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог этот светлый и талантливый человек, продолжают поступать от деятелей искусств, государственных учреждений и простых зрителей, для которых музыка Сергея Стадлера всегда была символом высочайшего профессионализма и искреннего служения прекрасному.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".