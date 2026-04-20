Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог Баграмян предупредил о связанных с зубными имплантами рисках

Стоматолог Самвел Баграмян заявил, что курение вдвое повышает риск отторжения зубного импланта.

Источник: Аргументы и факты

Курение мешает приживлению титанового штифта в кости челюсти и вдвое повышает риск отторжения зубных имплантов из-за сужения сосудов и ухудшения заживления тканей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал хирург-имплантолог Самвел Баграмян.

По словам стоматолога, никотин вызывает сужение сосудов, из-за чего десна получает меньше кислорода и питательных веществ. При этом организм хуже справляется с инфекциями и бактериями.

Баграмян отметил, что смолы и токсины из табачного дыма ускоряют образование налета на зубах, и скопившиеся бактерии способны разрушать костную структуру вокруг импланта. Врач подчеркнул, что на приживление импланта уходит от трех до шести месяцев. Если в этот период что-то мешает заживлению, организм может отторгнуть его, заключил врач.

Ранее стоматолог Андрей Жук развеял миф о влиянии брекетов на осанку.