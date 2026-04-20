Стоматолог Баграмян предупредил о связанных с зубными имплантами рисках

Курение мешает приживлению титанового штифта в кости челюсти и вдвое повышает риск отторжения зубных имплантов из-за сужения сосудов и ухудшения заживления тканей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал хирург-имплантолог Самвел Баграмян.
По словам стоматолога, никотин вызывает сужение сосудов, из-за чего десна получает меньше кислорода и питательных веществ. При этом организм хуже справляется с инфекциями и бактериями.
Баграмян отметил, что смолы и токсины из табачного дыма ускоряют образование налета на зубах, и скопившиеся бактерии способны разрушать костную структуру вокруг импланта. Врач подчеркнул, что на приживление импланта уходит от трех до шести месяцев. Если в этот период что-то мешает заживлению, организм может отторгнуть его, заключил врач.
Ранее стоматолог Андрей Жук развеял миф о влиянии брекетов на осанку.