ТАСС: самолет из Санкт-Петербурга прибыл в Стамбул после посадки в Бухаресте

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Стамбуле после экстренной посадки в Бухаресте, связанной со смертью на борту дирижера Сергея Стадлера. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.