ТАСС: самолет из Санкт-Петербурга прибыл в Стамбул после посадки в Бухаресте

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Стамбуле после экстренной посадки в Бухаресте, связанной со смертью на борту дирижера Сергея Стадлера. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
«Самолет из Санкт-Петербурга, совершавший экстренную посадку в Будапеште, приземлился в Стамбуле», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в румынской столице борт пробыл около трех часов.
Ранее в комитете по культуре Санкт-Петербурга ТАСС сообщили, что на борту самолета умер народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Сергей Стадлер.
