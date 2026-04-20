Мендель: Украине нужно заключить мир с Россией для остановки хаоса в стране

Украине необходимо как можно скорее завершить вооруженный конфликт с Россией, чтобы остановить хаос и мародерство в стране. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
— Чтобы восстановить страну и жизнь на Украине, нам всем нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить этот конфликт, — отметила экс-чиновница.
Она добавила, что сообщения пропаганды о том, что ситуация на Украине остается под контролем, являются проявлением полного невежества и равнодушия к простым людям. Мендель подчеркнула, что таким образом идет поддержка тех, кто «наживается на человеческих страданиях», передает РИА Новости.
10 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Россия и Украина тратят большие средства на боевые действия, поэтому в скором времени вооруженный конфликт может завершиться. Он отметил, что на данный момент стороны выдвигают «максималистские» требования для завершения военных действий.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.