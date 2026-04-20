Трихолог Баркова объяснила, как избежать выпадения волос

Лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия помогают сохранить густоту волос и поддержать фолликулы в активной фазе роста. Об этом «Газете.Ru» рассказала трихолог, дерматовенеролог и косметолог Вера Баркова.
По словам эксперта, процедуры не являются панацеей, но в сочетании с базовым лечением заметно улучшают результат. Баркова подчеркнула важность ранней диагностики и регулярных анализов на гормоны при семейной склонности к облысению. Врач рекомендовала избегать агрессивных уходовых средств и химических завивок, а также выполнять легкий массаж для улучшения кровотока.
Трихолог отметила, что причины выпадения делятся на внешние и внутренние. Только после тщательной диагностики можно определить, что именно стало триггером.
Баркова напомнила, что потеря ста-двухсот волосков в сутки является нормой, но при заметном усилении выпадения или появлении залысин необходимо обращаться к специалисту.
