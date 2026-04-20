Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трихолог Баркова объяснила, как избежать выпадения волос

Трихолог Вера Баркова заявила, что плазмотерапия поможет избежать выпадения волос.

Источник: Аргументы и факты

Лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия помогают сохранить густоту волос и поддержать фолликулы в активной фазе роста. Об этом «Газете.Ru» рассказала трихолог, дерматовенеролог и косметолог Вера Баркова.

По словам эксперта, процедуры не являются панацеей, но в сочетании с базовым лечением заметно улучшают результат. Баркова подчеркнула важность ранней диагностики и регулярных анализов на гормоны при семейной склонности к облысению. Врач рекомендовала избегать агрессивных уходовых средств и химических завивок, а также выполнять легкий массаж для улучшения кровотока.

Трихолог отметила, что причины выпадения делятся на внешние и внутренние. Только после тщательной диагностики можно определить, что именно стало триггером.

Баркова напомнила, что потеря ста-двухсот волосков в сутки является нормой, но при заметном усилении выпадения или появлении залысин необходимо обращаться к специалисту.

Ранее химик Кира Заславская опровергла популярный миф об облысении.