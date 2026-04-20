Пентагон: 415 военных США пострадали за время операции против Ирана

Согласно обновленным данным, в ходе боевых действий оказались ранены 271 военный сухопутных войск, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 62 военнослужащих ВВС. Среди пострадавших есть 230 мужчин и 38 женщин. По еще трем военным нет данных. Число погибших (13) остается неизменным.
Ранее сообщалось, что США потеряли более 50 миллиардов долларов за время операции против Ирана.
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.