Онколог Пурцхванидзе раскрыла, что может указывать на развитие меланомы

Онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, что зуд в области родинки указывает на развитие меланомы.

Источник: Аргументы и факты

Зуд или боль в области родинки, появление корки, выпадение волос и изменение текстуры кожи вокруг могут указывать на развитие меланомы. Об этом NEWS.ru заявила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам специалиста, при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу для проведения диагностики и исключения или подтверждения опасного диагноза.

Врач также отметила, что тревожным сигналом является появление дочерних образований вокруг родинки.

Ранее дерматолог Магнус Линч рассказал, как распознать рак по состоянию ногтей.