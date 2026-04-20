Онколог Пурцхванидзе раскрыла, что может указывать на развитие меланомы

Зуд или боль в области родинки, появление корки, выпадение волос и изменение текстуры кожи вокруг могут указывать на развитие меланомы. Об этом NEWS.ru заявила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
По словам специалиста, при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу для проведения диагностики и исключения или подтверждения опасного диагноза.
Врач также отметила, что тревожным сигналом является появление дочерних образований вокруг родинки.
