Отдых по системе «Всё выключено»: российские туристы за границей остались без доступа к банкам и госуслугам

В роуминге доступна только телефонная связь.

Источник: Клопс.ru

Российские туристы в Турции и Египте, а также Таиланде и Вьетнаме жалуются на проблемы с доступом к банковским приложениям и сервисам госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 20 апреля.

При попытке подключиться через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включён VPN». Как признаются некоторые пользователи, можно обойти систему, если включить российский VPN, который позволяют менять IP-адрес на отечественный. При этом мобильная связь и интернет работают через роуминг, но позволить себе эту роскошь могут немногие.

«С недавних пор появилось требование о блокировке доступа через VPN. За невыполнение — очень серьёзные санкции. Поэтому и маркетплейсы, и операторы, и прочие участники, которые подпадают под это требование, просто блокируют практически весь иностранный трафик. Потому что разобрать, где VPN, а где нет, очень сложно. В большинстве стран СНГ организация и управление прокси и VPN-сервисами очень жёстко ограничена», — рассказал глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Российские IT-компании хотят лишать льгот, если их сервисы будут работать через VPN.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше