Последний полет: стали известны обстоятельства смерти скрипача Стадлера

Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер умер на 64-м году жизни, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель “Петербург-концерта” и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга», — приводятся его слова на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Беглов отметил, что российская культура со смертью Стадлера понесла большую утрату. Губернатор выразил соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам.
От чего умер дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
Источники, на которые ссылаются СМИ, сообщают, что музыкант скончался, когда находился на борту самолета, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Стамбул.
Сообщается, что во время полета ему стало плохо, в связи с чем авиалайнер совершил экстренную посадку в румынском Бухаресте. После посадки медики безуспешно пытались реанимировать Стадлера в салоне самолета. По данным СМИ, на борту не оказалось ни одного врача, поэтому первую помощь пассажиру оказывали сотрудники авиакомпании.
Чем известен скрипач Сергей Стадлер.
Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде, вырос в семье музыкантов — его мать была концертмейстером в консерватории, отец — альтист в филармоническом оркестре. Стадлер окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, а позднее экстерном отучился в Ленинградской консерватории, а затем окончил аспирантуру Московской консерватории.
После аспирантуры он вернулся в петербургскую консерваторию, где сначала преподавал скрипичное исполнительство, с 2008 по 2011 год стал ее ректором.
Скрипач гастролировал по всему миру. В 1986 году в Германии Стадлер получил приз за лучшую критику года. Он бывал с концертами в Японии и Китае.
В 1995 году Стадлер стал первым музыкантом, удостоенным чести играть на скрипке Никколо Паганини «Il Cannone» Гварнери дель Джезу в открытых концертах в Петербурге. Когда инструмент привезли в Россию в 2003 году, скрипач вновь сыграл на нем к 300-летию города.
В 2013 году Стадлер основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. 18 апреля он давал концерт с ним в Мальтийской капелле.
В России Стадлер с 1995 года проводил ежегодные новогодние концерты в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве. С 1997 года организовывал циклы концертов «Музыка в залах Эрмитажа» в знаменитом музее Санкт-Петербурга.
Музыкант работал во многих городах РФ, 10 лет руководил фестивалем в Перми, был первым исполнителем музыки современных композиторов — Тищенко, Слонимского, Щедрина.