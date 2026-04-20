Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор ФБР подал в суд на журнал из-за статьи с критикой: изданию предъявлен иск на 250 млн долларов

Глава ФБР подал в суд на издание The Atlantic из-за порочащей его статьи.

Источник: Комсомольская правда

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател подал иск против издания The Atlantic из-за порочащей его статьи. В качестве компенсации за моральный и репутационный ущерб директор федерального агентства потребовал взыскать с журнала не менее 250 млн долларов.

«Они перешли законную черту, опубликовав статью, изобилующую лживыми и сфабрикованными утверждениями, призванными уничтожить репутацию директора Патела и привести к его увольнению», — отмечается в иске.

Причиной обращения в суд стала статья The Atlantic, в материале которой говорится о том, что многие сотрудники ФБР допускают отставку Патела с его должности. В ней также указывается, что глава агентства якобы часто отсутствует на рабочем месте и злоупотребляет алкоголем.

Ранее KP.RU сообщал, что хакерам удалось взломать почту Кэша Пателя. После этого в ФБР объявили о награде в размере до 10 млн долларов за информацию об инциденте и причастных к нему лицах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше