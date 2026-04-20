Директор ФБР подал в суд на журнал из-за статьи с критикой: изданию предъявлен иск на 250 млн долларов

«Они перешли законную черту, опубликовав статью, изобилующую лживыми и сфабрикованными утверждениями, призванными уничтожить репутацию директора Патела и привести к его увольнению», — отмечается в иске.
Причиной обращения в суд стала статья The Atlantic, в материале которой говорится о том, что многие сотрудники ФБР допускают отставку Патела с его должности. В ней также указывается, что глава агентства якобы часто отсутствует на рабочем месте и злоупотребляет алкоголем.
Ранее KP.RU сообщал, что хакерам удалось взломать почту Кэша Пателя. После этого в ФБР объявили о награде в размере до 10 млн долларов за информацию об инциденте и причастных к нему лицах.