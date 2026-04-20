Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике при стрельбе погибла туристка из Канады, также есть раненые

Один человек погиб в результате стрельбы в Мексике, еще трое ранены.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан. Об этом сообщает газета El Universal.

Инцидент произошел, когда вооруженный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны. Он открыл огонь по туристам, которые находились внизу. Гражданка Канады получила ранения, не совместимые с жизнью, еще три человека пострадали, им оказывается помощь.

Также отмечается, что после нападения преступник покончил с собой. На место происшествия прибыли подразделения Национальной гвардии и армии Мексики. Они эвакуировали посетителей археологического комплекса. Были изъяты огнестрельное оружие, нож, а также патроны. На данный момент ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что на одной из дорог в мексиканском штате Герреро полиция обнаружила расчлененные останки семи человек.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
