Сердце большого человека: жизнь нашего главного редактора Кирилла Толстова оказалась до обидного короткой

Все, кто вспоминал о Кирилле Толстове, не могли удержаться от шутки: фамилия-то говорящая. Избыточная полнота Кирилла Александровича всем бросалась в глаза и прибавляла ему возраст. На фотографиях «вечеркинского» периода он выглядит как минимум на 50 — а ему там лишь чуть за 30. Толстов умер вскоре после своего 41-го дня рождения. Поехал в командировку, в гостинице прихватило сердце — а он был в номере один… Его друг Юрий Нагибин в книге «Время жить» (1987) вспоминал: «Он […] очень любил пельмени, чарку, шумный разговор за полночь, знал, как хорошо без женщин в доброй мужской компании, но женщин тоже ценил. Он был огромен, толст и красив, а в его большом теле билось слабое, больное сердце […]. Кирилл все понимал про себя и спокойно, бесстрашно выбрал пельмени, полночный спор и смех, жизнь без оглядки».