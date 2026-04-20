Биолог Наполов рассказал о радиоактивности бананов из-за калия

По словам эксперта, доля радиоактивного изотопа калий-40 в банане составляет чуть более одной сотой процента, а годовая доза от тысячи бананов не превысит безопасного порога. Биолог отметил, что радиоактивностью обладают и другие богатые калием продукты. Для сохранности при перевозке скоропортящиеся фрукты и овощи во многих странах обрабатывают безопасным излучением.