Власти заявили об отсутствии поставок в Россию питания Hipp, где нашли яд

Как писал Reuters, в магазинах Spar в Бургенланде в Австрии заметили банки с детским питанием «Морковь-картофель» от Hipp с поврежденной маркировкой. От них доносился неприятный запах, крышки были открыты, с них сняли пломбу. Кроме того, на дне банок обнаружили наклейку с красным кругом. Исследование образца детского питания показало наличие крысиного яда.