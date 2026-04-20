Власти заявили об отсутствии поставок в Россию питания Hipp, где нашли яд

Овощное пюре для детей HiPP, в банках которого нашли крысиный яд, не поставляют в Россию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство направило официальный запрос в ООО «Хипп Русь». По данным компании, овощное пюре «Морковь-картофель» производится на заводе «Hipp GmbH & Со. Produktion Кб» в Германии, и оно не поставляется в Россию.
Специалисты также проверили все регистрационные и информационные базы, системы быстрого оповещения ЕС (RASFF) и ВОЗ (ИНФОСАН). Никаких официальных уведомлений о выявлении данного продукта с опасными примесями и его поставках в Россию не поступало, подчеркнули в ведомстве.
«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — говорится в сообщении.
Как писал Reuters, в магазинах Spar в Бургенланде в Австрии заметили банки с детским питанием «Морковь-картофель» от Hipp с поврежденной маркировкой. От них доносился неприятный запах, крышки были открыты, с них сняли пломбу. Кроме того, на дне банок обнаружили наклейку с красным кругом. Исследование образца детского питания показало наличие крысиного яда.
В связи с этим Hipp отозвала из более тысячи магазинов Spar в Австрии свою продукцию для детей. В Чехии и Словакии детское питание от Hipp также сняли с продажи.
