Губернатору Ярославской области вручили орден князя Даниила Московского

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за социально-экономическое развитие Ярославской области и помощь Ярославской митрополии вручили губернатору региона Михаилу Евраеву в понедельник на открытии проекта «Дни Соловков». Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
«Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручил Михаилу Евраеву орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за социально-экономическое развитие Ярославской области на благо жителей, помощь Ярославской митрополии, взаимодействие с Русской православной церковью, направленное на духовно-нравственное просвещение людей», — говорится в сообщении.
Культурно-просветительский проект «Дни Соловков» стартовал 20 апреля в Ярославле открытием экспозиции «Соловки: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России». Также в понедельник в Ярославской филармонии состоялся благотворительный концерт «Соловки: златая цепь времен». Выступили братский хор Соловецкого монастыря, ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, детский образцовый концертный хор «Канцона» и приглашенные солисты.