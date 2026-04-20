Вечерний@Калининград: упущенная онкология, борьба с абортами и «смыслы» Алленберга

О том, что у нее «рак легких четвертой стадии с метастазами», женщина узнала случайно, готовясь к плановой операции. При этом за 11 месяцев до оглашения страшного диагноза Татьяна Дмитриевна прошла ежегодную флюорографию, результат которой вроде бы был нормальным. Но ключевое слово тут «вроде бы», поскольку, как выяснилось позже, пациентке по итогам того обследования было рекомендовано «КТ-ОГК на вдохе и выдохе», о чем она узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. Случившимся с Татьяной Севостьяновой заинтересовалась прокуратура, которая по результатам проведенной проверки обратилась в суд с иском к больнице РЖД. Сама же Татьяна Дмитриевна надеется «изменить ситуацию, чтобы с другими такого не произошло». Подробности — в нашей публикации.