В NASA сообщили о вероятной задержке высадки людей на Луну

В NASA заявили, что первоначальные цели по демонстрации скафандров для высадки на Луну были слишком «оптимистичными и нерелистичными».

Источник: Аргументы и факты

Задержки в разработке скафандров могут помешать планам NASA по высадке людей на Луну в 2028 году, следует из отчета генерального аудитора аэрокосмического агентства США.

Согласно ему, изначальные цели NASA по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025—2026 годах были слишком «оптимистичными и нерелистичными».

«Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», — сказано в отчете.

Отмечается, что если график испытаний компании будет соответствовать историческим средним показателям, то тогда демонстрация скафандров может пройти только к 2031 году.

Ранее сообщалось, что астронавты, которые облетели Луну в рамках миссии «Артемида-2», вернулись на Землю.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше