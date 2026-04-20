В NASA сообщили о вероятной задержке высадки людей на Луну

Согласно ему, изначальные цели NASA по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025—2026 годах были слишком «оптимистичными и нерелистичными».
«Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», — сказано в отчете.
Отмечается, что если график испытаний компании будет соответствовать историческим средним показателям, то тогда демонстрация скафандров может пройти только к 2031 году.
Ранее сообщалось, что астронавты, которые облетели Луну в рамках миссии «Артемида-2», вернулись на Землю.