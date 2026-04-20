Дмитриев с иронией прокомментировал утрату Зеленским веры в Штаты как союзника

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в понедельник, 20 апреля, с иронией прокомментировал разочарование украинского президента Владимира Зеленского в Соединенных Штатах.

Ранее издание The Atlantic опубликовало статью, где говорится, что глава Украины больше не верит в Штаты и не считает их союзником. Украинский лидер недоволен требованиями США по урегулированию конфликта с РФ и поэтому больше не старается наладить отношения с американской стороной.

— Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского? — написал Дмитриев в социальной сети X, добавив фото экрана со статьей журнала.

15 апреля Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине. Он рассчитывал, что Вашингтон не будет выделять ни одну из сторон конфликта, но ситуация сложилась иначе.

19 апреля стало известно, что Украина направила Турции запрос о содействии в организации переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше