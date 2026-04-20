Российские школьники завоевали 12 медалей на турнире по информатике

Российские школьники завоевали 12 медалей на турнире по информатике в Болгарии.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские школьники завоевали 12 медалей на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Сборная команда России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), который состоялся с 15 по 17 апреля в Шумене (Болгария). По итогам соревнований школьники удостоены восьми золотых и четырех серебряных медалей», — говорится в сообщении.

Школьников поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю наших школьников с отличным результатом — 12 медалями! Ребята показали высокий уровень знаний и навыков по информатике, одной из сфер-двигателей технологического лидерства России», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Он добавил, что правительство ведет системную работу по созданию условий для развития талантов и реализации потенциала подрастающего поколения.

«Отдельно отмечу, что изучению информатики в школах уделяется серьезное внимание: мы последовательно развиваем это направление, создаем современные условия для обучения и поддержки одаренных детей. Желаю участникам новых достижений, уверенности в своих силах и дальнейших побед в учебе и науке», — приводятся в сообщении слова Кравцова.

Уточняется, что российские школьники участвовали в соревнованиях в онлайн-формате. Они решали задачи на языках программирования C/C++.

В старшей лиге приняли участие 16 стран. Общее количество участников составило 285 человек. Младшая лига объединила 154 человека из 13 стран.

Международный турнир в Болгарии — один из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше