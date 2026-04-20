Представители немецкой общественности активно приглашают Россию принять участие в мемориальных акциях в честь Дня Победы. Они пройдут 7, 8 и 9 мая в различных регионах ФРГ. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
«Немецкая общественность активно приглашает нас на эти мероприятия, которые они проводят 7, 8 и 9 мая в самых разных уголках Германии», — сказал Нечаев.
Посол подчеркнул, что в этом году программа празднования Дня Победы в ФРГ не уступает прошлым. Благодаря инициативам немецких общественников она стала даже шире.
Нечаев заявил, что российская сторона будет реагировать на приглашения в меру своих возможностей. Посол особо отметил, что работа по сохранению исторической памяти и проведению мемориальных мероприятий входит в число ключевых приоритетов загранучреждений России.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Россию на День Победы 9 Мая, несмотря на препятствия со стороны Риги и Вильнюса.