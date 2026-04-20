Отчет о расследовании инцидента с тигром в Ростове представят главе СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования инцидента с тигром в цирке-шапито в Ростове-на-Дону.
Напомним, ранее во время представления на сцене упала защитная сетка, после этого один из тигров выскочил из арены в зрительный зал, где находились дети. Цирковой питомец пробежал мимо людей, затем вернулся и его начал уводить дрессировщик.
После случившегося было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Добавим, ранее о происшествии рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.