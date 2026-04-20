Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отчет о расследовании инцидента с тигром в Ростове представят главе СК России

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования инцидента с тигром в цирке-шапито в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее во время представления на сцене упала защитная сетка, после этого один из тигров выскочил из арены в зрительный зал, где находились дети. Цирковой питомец пробежал мимо людей, затем вернулся и его начал уводить дрессировщик.

После случившегося было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Добавим, ранее о происшествии рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.