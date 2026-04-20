Юные шахматисты из РФ взяли 15 медалей на первенстве мира по блицу

Юные российские шахматисты успешно выступили на чемпионате мира по блицу в Сербии. Команда завоевала 15 медалей — семь золотых, три серебряные и пять бронзовых. В категории мальчиков до восьми лет россияне заняли весь пьедестал почёта.

Источник: Life.ru

Турнир прошёл на курорте Врнячка-Баня. В соревнованиях участвовали мальчики и девочки до 8, 10, 12 лет, а также юноши и девушки до 14, 16 и 18 лет. По итогам первенств мира по рапиду и блицу российские спортсмены победили в медальном зачёте. На счету команды 25 наград.

«Наши молодые шахматисты вновь показали высокие результаты на мировом первенстве и выиграли медальный зачёт. Важно, что в Сербии наши ребята играли под флагом России. На церемонии закрытия они поднимутся на пьедестал с государственным флагом, а при награждении наших чемпионов будет звучать гимн Российской Федерации», — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Ранее 19-летний студент первого курса Новосибирского технического университета НЭТИ Эрдэм Хубукшанов получил звание международного гроссмейстера. Решение приняла Международная федерация шахмат. Присвоение звания утвердили на апрельском конгрессе ФИДЕ 2026 года.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше