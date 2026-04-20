Стало известно, когда Киев возобновит транзит нефти из РФ в Венгрию по «Дружбе»

Бока: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся 21 апреля в полдень.

Источник: Комсомольская правда

Украина возобновит транзит российской нефти в Венгрию по «Дружбе» в полдень 21 апреля. Об этом сообщил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», — написал министр в соцсетях.

Министр добавил, что после объявления оператор выйдет на связь с компанией MOL — получателем российской нефти для НПЗ в Венгрии и Словакии. В последний период, по согласованию с правительством, предприятие использовало сырье из государственных стратегических запасов Венгрии. Транзит по нефтепроводу «Дружба» не осуществлялся с 27 января.

Bloomberg ранее сообщил, что Украина планирует технические испытания трубопровода «Дружба» 21 апреля. Возобновление прокачки нефти в Венгрию даст Евросоюзу возможность снять блокировку с кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

