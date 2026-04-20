Более 510 экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в регионе

Нижегородская область подтвердила квалификацию полутысячи гидов, обеспечив соответствие местной туриндустрии федеральным стандартам качества.

В Нижегородской области государственную аттестацию прошли уже более 510 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, наличие специального свидетельства сегодня является обязательным законодательным требованием для работы специалистов этой сферы на всей территории страны. Процесс проверки квалификации организован в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев подчеркнул, что системная аттестация кадров является фундаментом для устойчивого развития индустрии. «Прохождение аттестации специалистами — это залог высокого качества обслуживания, гарантия доверия туристов и основа успешного развития индустрии гостеприимства. Число аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков в нашем регионе уже превысило 510 человек. Работа в этом направлении продолжается», — рассказал Сергей Яковлев. Он также отметил растущую важность экологического просвещения и грамотного проектирования маршрутов по уникальным природным территориям края.

Для получения допуска к профессии кандидаты проходят строгий отбор: после подачи заявления через портал «Госуслуги» их ждет теоретическое тестирование и практический экзамен. В ходе испытаний будущие гиды проводят фрагменты экскурсий и демонстрируют знание объектов показа. Информация об аттестованных специалистах вносится в открытый федеральный реестр, а сами гиды получают нагрудные идентификационные карточки. Параллельно в регионе запущена масштабная программа подготовки волонтеров и инструкторов для работы на экологических тропах национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева.

Ранее сообщалось, что турцентр открылся в нижегородском кремле после ремонта.