Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город-спутник ЗАЭС остался без света до 21 апреля из-за срочного ремонта

Город-спутник ЗАЭС Энергодар временно остался без электричества. Мэр Максим Пухов сообщил о вынужденных мерах. Специалисты проводят неотложные ремонтные работы на электротехническом оборудовании. Энергоснабжение должны восстановить до 12:00 21 апреля.

«Для выполнения неотложных ремонтно-восстановительных работ на электротехническом оборудовании отключено энергоснабжение Энергодара», — указано в сообщении.

Отключение продлится ориентировочно до полудня 21 апреля. Власти уточнили детали: энергоснабжение критической инфраструктуры перевели на резервные источники, а социально значимые объекты также получают питание от запасных систем.

Напомним, о полном отключении электричества в Энергодаре стало известно днём 20 апреля. На станции сообщили — по предварительным данным, причина сбоя находится за пределами населённого пункта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше