Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чооду: Спасатели составляют план дальнейшего поиска семьи Усольцевых

Спасатели в Красноярском крае могут возобновить активную фазу поисков пропавшей в тайге семьи после определения дальнейшего формата работы.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели определяют, каким образом далее будут вестись поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью в тайге в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба отряда «ЛизаАлерт».

«Выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ», — сказала представитель пресс-службы Серафима Чооду каналу 360.ru.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 апреля в поселок Кутурчин на Кутурчинском белогорье выехали пять специалистов Красноярского поисково-спасательного отряда на четырех единицах техники.

Напомним, в субботу 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в лесной поход выходного дня к горе Буратинка. Обратно Усольцевы не вернулись. Их машина так и осталась одиноко стоять на обочине проселочной дороги. Пропавшую семью искали сотни специалистов и волонтёров, поиски несколько раз прекращались и возобновлялись.

Тем временем эксперт по выживанию рассказал, как могли погибнуть пропавшие Усольцевы.