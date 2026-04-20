Чооду: Спасатели составляют план дальнейшего поиска семьи Усольцевых

Спасатели определяют, каким образом далее будут вестись поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью в тайге в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба отряда «ЛизаАлерт».
«Выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ», — сказала представитель пресс-службы Серафима Чооду каналу 360.ru.
Ранее сообщалось, что с 17 по 19 апреля в поселок Кутурчин на Кутурчинском белогорье выехали пять специалистов Красноярского поисково-спасательного отряда на четырех единицах техники.
Напомним, в субботу 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в лесной поход выходного дня к горе Буратинка. Обратно Усольцевы не вернулись. Их машина так и осталась одиноко стоять на обочине проселочной дороги. Пропавшую семью искали сотни специалистов и волонтёров, поиски несколько раз прекращались и возобновлялись.
Тем временем эксперт по выживанию рассказал, как могли погибнуть пропавшие Усольцевы.