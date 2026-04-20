Азербайджан уничтожил партию заражённой сальмонеллой курятины с Украины

В Азербайджане уничтожили партию зараженного сальмонеллой куриного мяса, поступившую с Украины. Об этом сообщили в местном агентстве пищевой безопасности.

«Речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026−16.02.2028», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в адрес Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено требование приостановить экспорт продукции с предприятия-изготовителя.

Крупную партию детского питания Nestle ранее уничтожили в Армении после совместной проверки с российскими специалистами. Речь идет о продукции бренда NAN весом около 9700 кг.

Ранее Россельхознадзор ликвидировал в Московской области около 50 тонн потенциально опасной икры рыб лососевых пород.