На Украине продлили домашний арест митрополиту Арсению

Митрополита Арсения задержали на Украине в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением ко всем главам православных церквей, а также главам государств и международных объединений. Впоследствии священнослужителя освободили под залог. Повторно его задержали в октябре 2025 года.