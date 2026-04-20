На Украине продлили домашний арест митрополиту Арсению

На Украине суд постановил продлить круглосуточный домашний арест и разрешить митрополиту Арсению проходить любые медпроцедуры без отдельного разрешения.

Источник: Аргументы и факты

Суд на Украине решил продлить домашний арест наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополиту Святогорскому Арсению, сообщает Союз православных журналистов.

«Чечеловский районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения митрополиту Святогорскому Арсению, срок которой истекал 25 апреля», — сказано в публикации.

Судья постановила продлить круглосуточный домашний арест и разрешить митрополиту Арсению проходить любые медпроцедуры без отдельного судебного разрешения.

Митрополита Арсения задержали на Украине в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением ко всем главам православных церквей, а также главам государств и международных объединений. Впоследствии священнослужителя освободили под залог. Повторно его задержали в октябре 2025 года.