На Украине продлили домашний арест митрополиту Арсению

Суд на Украине решил продлить домашний арест наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополиту Святогорскому Арсению, сообщает Союз православных журналистов.
«Чечеловский районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения митрополиту Святогорскому Арсению, срок которой истекал 25 апреля», — сказано в публикации.
Судья постановила продлить круглосуточный домашний арест и разрешить митрополиту Арсению проходить любые медпроцедуры без отдельного судебного разрешения.
Митрополита Арсения задержали на Украине в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением ко всем главам православных церквей, а также главам государств и международных объединений. Впоследствии священнослужителя освободили под залог. Повторно его задержали в октябре 2025 года.